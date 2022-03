O FC Porto empatou esta quinta-feira a uma bola em França, ante o Lyon, e está fora da Liga Europa, ficando-se pelos oitavos de final.

Aos 13 minutos do jogo da segunda mão, o Lyon inaugurou o marcador por Moussa Dembelé, colocando os gauleses mais confortáveis na eliminatória, mas Pepê empatou aos 27 minutos e o FC Porto tentou tudo por tudo, mas não conseguiu o golo que permitiria levar as contas, no mínimo, para prolongamento.

O Lyon fez-se valer da vitória por 1-0 no Estádio do Dragão e está nos quartos de final.

Em prova continua o Sporting de Braga, que empatou no Mónaco esta quinta-feira e apurou-se para os "quartos", fruto da vitória por 3-1 no agregado da eliminatória: a equipa de Carlos Carvalhal vencera no Minho, por 2-0.