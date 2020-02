Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa após a derrota da sua equipa frente ao Bayer Leverkusen (2-1), para a Liga Europa:

[Como viu a repetição da grande penalidade?]

«Devíamos chamar alguém da equipa de arbitragem para explicar essa situação. Penso que o VAR é utilizado em casos flagrantes em que o árbitro não vê, se não até eu podia ser árbitro, porque todas as minhas decisões têm a intervenção do VAR. Acho que é uma ferramenta importante mas não podemos exagerar.»

A CRÓNICA DO JOGO

[Peter Bosz disse que podia ter resolvido já a eliminatória]

«É a opinião dele, não vou comentar as palavras do outro treinador. Vamos ver na próxima semana o que o jogo vai ditar. Temos 90 minutos feitos, vêm aí outros 90 minutos e depois aí responderei ao treinador do Bayer Leverkusen.»

[O que pretendeu com as substituições?]

«As substituições foram sempre com o intuito de melhorar a equipa no processo ofensivo, com o Corona na lateral e mais capacidade de termos bola com o Nakajima e o Zé Luís na frente. Na primeira parte tivemos pouca bola, por vezes é importante saltar esse primeiro momento de pressão do adversário, mas depois é preciso ficar com bola. Entrámos bem na segunda parte, com bola, a trabalhar bem situações que tínhamos trabalhado. No primeiro momento em que o adversário vai à nossa área na segunda parte, há o penálti e marcam.»