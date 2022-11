O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, venceu o Dínamo de Kiev (2-0) esta quinta-feira e carimbou o acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Em solo polaco, a jovem pérola de 17 anos, Arda Guler, foi a figura do encontro. Além de marcar o primeiro golo do jogo, aos 23 minutos, ainda assistiu o brasileiro Willian Arão, já em cima do intervalo (45+2m).

Ilya Zabarnyi ainda foi expulso por acumulação de cartões amarelos, aos 68 minutos.

O Fenerbahçe fecha o Grupo A no primeiro lugar, com 14 pontos, à frente do Rennes (12 pontos), que empatou a uma bola, nesta sexta e última jornada.

Frente ao AEK Larnaca, os franceses adiantaram-se aos 17 minutos, por Abline. Contudo, o avançado português Rafael Lopes, pouco depois de ser lançado a jogo, estabeleceu o empate (76m).

O Rennes vai disputar o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, enquanto os cipriotas terminam na terceira posição e vão tentar o apuramento para a Liga Conferência. Já o Dínamo Kiev, terminou excluído das provas europeias com apenas um ponto.

No Grupo B, o Arsenal garantiu o primeiro lugar e consequente acesso aos oitavos da Liga Europa, ao vencer, no Emirates, o Zurique (1-0).

Kieran Tierney marcou o único golo do jogo, aos 17 minutos. Fábio Vieira foi titular, enquanto Cédric foi lançado na reta final da partida (88m).

No segundo lugar, ficou o PSV, que bateu o Bodo/Glimt, na Noruega, por 2-1.

Os neerlandeses terminam com 13 pontos, menos dois do que o Arsenal. Já o Bodo ficou-se pelos quatro, enquanto o Zurique somou apenas três.