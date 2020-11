Depois da goleada em Milão, o Lille empatou frente ao AC Milan, em jogo da quarta jornada do grupo H.



Com Dalot de início, os rossoneri tiveram uma ocasião para marcar, mas José Fonte (titular tal como Xeka na equipa de Galtier) anulou o passe de Rebic para Çalhanoglu. Do lado francês, o turco Yazici assustou Donnarumma, mas o nulo manteve-se até ao intervalo.



Os golos surgiram todos na segunda parte. A primeira equipa a marcar foi a de Pioli por Castillejo. Rebic fugiu à defesa adversário e na cara de Maignan deu a bola ao espanhol que fez o 1-0 (46m).



Galtier retirou Xeka e Yazici aos 63 minutos e fez entrar Ikoné e Soumaré. Volvidos dois minutos, o Lille marcou por Bamba num remate em jeito na área.



No outro jogo deste grupo, o Sparta Praga bateu o Celtic por 4-1. Os escoceses marcaram primeiro por Edouard, mas os checos viraram por Hancko (27m), Julis (38m e 80m) e Plavsic (90+4).



O empate deixa o Lille na liderança do grupo com oito pontos, mais um que o AC Milan. O Sparta tem seis pontos enquanto o Celtic tem apenas um.