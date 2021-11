Emoções fortes no grupo D da Liga Europa e com portugueses em destaque. O avançado Gonçalo Paciência marcou, aos 90+4’, o golo que valeu o empate ao Eintracht Frankfurt na receção ao Antuérpia (2-2) esta quinta-feira, ao passo que um golo do ex-FC Porto Tiquinho Soares permitiu ao Olympiakos de Pedro Martins levar a melhor no duelo de treinadores portugueses, ante o Fenerbahçe (1-0), na quinta e penúltima jornada.

Na Alemanha, Kamada deu vantagem ao Eintracht (11m), mas os belgas deram a volta ao marcador por Nainggolan (33m) e Samatta (88m). Contudo, Gonçalo Paciência, que entrou aos 90 minutos, teve ainda tempo para fazer o 2-2 final, de cabeça, assistido por Kostic, na compensação.

Também decidido na reta final ficou o duelo na Grécia, com Tiquinho Soares a entrar aos 81 minutos e a fazer o 1-0 final para o Olympiakos em cima do minuto 90.

O golo de Tiquinho:

O Eintracht mantém-se na liderança, agora com 11 pontos, mas falhou o apuramento direto para os oitavos já nesta jornada. O Olympiakos, que venceu, tem agora nove pontos e ainda pode sonhar com o primeiro lugar. Já o Fenerbahçe de Vítor Pereira mantém os cinco pontos e diz matematicamente adeus à Liga Europa, tendo já o terceiro lugar – de ida para a Liga Conferência – como certo. O Antuérpia é quarto e último com dois pontos: ainda pode igualar os cinco dos turcos, mas teria sempre desvantagem no confronto direto, pelo que está confirmado na quarta e última posição, aconteça o que acontecer na última jornada, que tem os jogos Fenerbahçe-Eintracht e Antuérpia-Olympiakos.

Ainda esta noite nos jogos das 20h00, no grupo A, o Lyon, que à partida para esta jornada já tinha o apuramento direto para os oitavos garantido, manteve a senda 100 por cento vitoriosa, ao bater fora o Brondby (1-3). O internacional português Anthony Lopes fez os 90 minutos na equipa francesa.

No outro jogo, o Rangers fez o que lhe competia para garantir desde já o segundo lugar, de ida ao play-off com as equipas que caírem da Liga dos Campeões. Venceu o Sparta Praga por 2-0 (tinha perdido fora 1-0 na primeira volta), chegou aos sete pontos, para quatro dos checos, que ficaram com desvantagem no confronto direto e, assim, impossibilitados de ficar na vice-liderança do grupo.

O Lyon tem 15 pontos e o Brondby é último com dois. Na última jornada, fica por decidir se é o Sparta ou o Brondby quem vai para a Liga Conferência. Lyon-Rangers e Sparta-Brondby são os jogos da sexta e última ronda.

Isto numa noite em que Bruma e Carlos Vinícius foram decisivos na vitória do PSV, além do apuramento do Mónaco de Gelson Martins para os oitavos de final.