Antonio Conte deixou no ar a possibilidade de deixar o Inter de Milão após a derrota na final da Liga Europa contra o Sevilha, em Colónia.



«Agora vamos voltar para Milão e ter uns dias de folga. Com a cabeça fria, vamos reunir e analisar esta época e tudo o que aconteceu de forma serena. Vamos tentar planear o futuro do Inter com ou sem mim. Foi uma época muito duro em vários aspectos e a decisão deve ser tomada em função do que é melhor para o Inter. Há visões que podem ser diferentes. Pessoalmente foi um ano muito bonito. Agradeço a quem me deu a oportunidade de viver esta experiência incrível, valeu a pena. Vou agradecer sempre a quem me escolheu. Para construirmos algo importante é preciso haver harmonia.»



«Dei muito e recebi muito. Neste ponto de visto estou contente. No entanto, não gostei de algumas situações que vivi este ano. Tenho família e de compreender se a minha prioridade continua a ser o futebol porque há um limite para tudo. Tenho de perceber se já atingi o meu limite. Não quero que a minha privada seja afectada. Sem qualquer rancor, garanto que a jornada foi bonita, mas dura. Se for possível melhorar, vamos fazê-lo, caso contrário veremos. Sei que não quero viver outro ano como este.»