Um golo de Raúl Jiménez na conversão de uma grande penalidade, a castigar falta do guarda-redes do Olympiakos sobre Daniel Podence, bastou para o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo bater a equipa de Pedro Martins por 1-0 e seguir para os quartos de final da Liga Europa.

Ainda nos primeiros minutos de jogo, Allain, gaurdião do Olympiakos, deixou a bola escapar para Podence e acabou por derrubar o avançado português, um dos quatro portugueses titulares na equipa inglesa, a par de Rui Patrício, João Moutinho e Rúben Neves. Chamado a bater, Raúl Jiménez não desperdiçou e inaugurou o marcador aos 9 minutos.

O jogo, ainda que com ascendente dos gregos na posse de bola, foi marcado pelo equilíbrio e o único golo registado não fez jus às oportunidades criadas por ambas as equipas. Ainda na primeira parte, o Olympiakos teve um golo anulado pelo VAR à passagem da meia-hora e foi mais pressionante, assumindo as despesas do jogo desde o momento em que se viu em desvantagem no marcador e na eliminatória (primeiro jogo terminara com um empate a um golo).

Na segunda parte, já com Rúben Vinagre (entrou aos 17 minutos para o lugar do lesionado Jonny Castro) e Diogo Jota em campo (lançado aos 57m), o Wolverhampton assumiu menos riscos e apostou no contra-ataque para explorar as linhas subidas da equipa grega, desesperada em busca do golo que levasse o jogo para o prolongamento.

Enquanto Rui Patrício brilhava na baliza dos Wolves com grandes defesas, os ingleses desperdiçavam oportunidades para «matar» a eliminatória, mas acabaram mesmo por segurar a magra vantagem.

Nos quartos de final da prova, o Wolverhampton vai defrontar o Sevilha de Julen Lopetegui.