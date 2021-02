A UEFA abriu um inquérito para investigar os alegados insultos racistas dirigidos a Zlatan Ibrahimovic por adeptos do Estrela Vermelha na visita do Milan a Belgrado, no passado dia 18, em jogo da Liga Europa.

O comunicado da UEFA não é claro, mas tudo aponta que a investigação seja sobre os insultos dirigidos ao avançado sueco, a partir da bancada para o banco onde o jogador esteve todo o jogo.

«Em conformidade como artigo 31 do Regulamento Disciplinar da UEFA, foi nomeado um inspetor Ético e Disciplinar para conduzir um inquérito disciplinar aos incidentes verificados durante o jogo dos 16 avos de final da Liga Europa disputado entre o Estrela Vermelha e o Milan (2-2)», refere o comunicado do organismo que gere o futebol europeu.

O episódio foi condenado pelo próprio Estrela Vermelha, logo após o final do jogo. «O Estrela vermelha condena de forma categórica as frases ofensivas que foram dirigidas a Zlatan Ibrahimovic. Como clube fizemos tudo para que a organização do encontro fosse ao nível de duas grandes equipas, e não permitiremos que um único adepto primitivo manche a tradicional hospitalidade do nosso país e do nosso povo», refere o clube sérvio que pediu ainda «desculpas sinceras» a Zlatan Ibrahimovic pelo «episódio desagradável».

O Estrela Vermelha prometeu ainda colaborar com os órgãos competentes para identificar e punir os adeptos que cometeram as ofensas.