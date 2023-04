Boas e más notícias para a Juventus que na próxima quinta-feira recebe o Sporting para o jogo da primeira mão dos quartos de final da liga Europa. Paul Pogba voltou a treinar com os companheiros, mas Dusan Vlahovic ficou no ginásio e não subiu ao relvado.

O avançado sérvio deixou o jogo com a Lazio, no passado sábado, com queixas no tornozelo direito e esta segunda-feira não foi visto no centro de treinos de Continassa. Segundo adianta o jornal Gazzetta dello Sport, Vlahovic ficou a trabalhar no ginásio, ao lado de De Sciglio que também está com limitações físicas.

O clube de Turim abriu as portas do treino esta segunda-feira e cerca de 350 adeptos puderam ver Pogba de volta aos treinos coletivos, bem como de Bonucci que procura a melhor forma depois de quase um mês de ausência devido a uma lesão contraída no decorrer do jogo com a Sampdória.

Uma referência também para Cuadrado e Rabiot que começaram o treino normalmente com os companheiros, mas depois afastaram-se mais cedo, para fazerem exercícios específicos e trabalho de ginásio.

De regresso ao relvado esteve também o treinador Massimiliano Allegri, depois de ter ficado de fora do embate com a Lazio devido a uma gripe.

O Sporting joga em Turim na próxima quinta-feira (20h00) e, depois, recebe a equipa italiana no dia 20 no Estádio de Alvalade (20h00).