Thomas Partey, médio do Arsenal, está em dúvida para o primeiro duelo com o Benfica, referente aos 16-avos da Liga Europa, marcado para o próximo dia 18 de fevereiro.

Os «gunners» informaram que o internacional ganês está a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no sábado, frente ao Aston Villa, e está descartado para o duelo com o Leeds, do próximo fim de semana.

Em dúvida fica assim a disponibilidade para o primeiro jogo com o Benfica, que será disputado em Roma.

Entregue ao departamento médico está também Kieran Tierney, que recupera de uma lesão no gémeo da perna direita, mas que está previsto reintegrar os treinos na próxima semana.