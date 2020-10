O Benfica inscreveu para já 13 jogadores na Lista B para as competições europeias.

Samuel Soares [guarda-redes], Pedro Ganchas., Frimpong, Filipe Cruz, Tomás Araújo [defesas], Paulo Bernardo, Ronaldo Camará, Rafael Brito, Tiago Araújo, Umaro Embaló [médios], Gonçalo Ramos e Henrique Araújo [avançados] foram os nomes que os encarnados colocaram como habilitados a defrontar o Lech Poznan, dia 22, no primeiro duelo para a Liga Europa.

Esta lista B pode ser alterada até 24 horas antes de qualquer encontro europeu, é de número ilimitado, mas tem algumas condicionantes.

De acordo com a UEFA, um jogador pode estar na Lista B, se nasceu depois de 1 de janeiro de 1999. Para além disso, tem de ter estado elegível para jogar pelo clube em questão por um período ininterrupto de dois anos, a contar do 15.º aniversário, no momento em que é registado na UEFA. Os jogadores com 16 anos podem também ser inscritos se tiverem estado registados no clube nos últimos dois anos, sem interrupção.

Refira-se que Samaris foi o grande ausente da Lista A.