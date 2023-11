O Liverpool e o Bayer Leverkusen juntaram-se à Atalanta no lote das equipas já apuradas para os oitavos de final da Liga Europa.

Sem Diogo Jota, lesionado, os Reds golearam em casa os austríacos do LASK Linz por 4-0 num jogo que ficou praticamente resolvido no primeiro quarto de jogo.

O ex-FC Porto Luis Díaz inaugurou o marcador aos 12 minutos com uma finalização de cabeça e Cody Gakpo dobrou a vantagem dos homens de Klopp pouco depois.

Na segunda parte, Mohamed Salah fez o 3-0 na conversão de um penálti e, já em tempo de compensação, Gakpo bisou.

Para selar já o apuramento para os «oitavos» no Grupo E, o Liverpool, que tem agora 12 pontos, beneficiou do empate a zero dos franceses do Toulouse na receção aos belgas do Union St. Gilloise. O conjunto gaulês passou a somar 8 pontos, mais três do que o adversário desta noite, e ainda não tem o play-off matematicamente assegurado, já que os dois clubes estão empatados no confronto direto.

À mesma hora, o Bayer Leverkusen somou mais uma vitória numa época que, até agora, está a ser de sonho, com 18 vitórias e um empate em 19 jogos oficiais. Sem Grimaldo, que não saiu do banco, os alemães foram à Suécia derrotar o BK Häcken por 2-0. Boniface (14m) e Patrik Schick fizeram os golos da equipa de Xabi Alonso, que tem 15 pontos no Grupo H, mais oito (!) do que o Molde e o Qarabag, que empataram na Noruega a dois golos.