O Manchester United esteve a vencer por 2-0, mas empatou a dois golos na receção ao Sevilha, esta quinta-feira, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Com Marcus Rashford como baixa de peso, Antony Martial foi lançado no ataque do United, mas foi o médio austríaco Marcel Sabitzer a bilhar, com um bis na primeira parte. A eliminatória, porém, vai empatada para Espanha, porque a equipa orientada por José Luis Mendilibar, que perdia por 2-0 aos 84 minutos, empatou com dois autogolos, em lances fortuitos.

O médio português Bruno Fernandes foi titular e, aos 14 minutos, após uma jogada da esquerda para o meio, assistiu Sabitzer para o 1-0. O médio apareceu à entrada da área, rematou, a bola ainda foi desviada por Marcão na tentativa de corte e Bounou foi batido.

Praticamente só dava United e o 2-0 não demorou muito: aos 21 minutos, numa saída rápida, Martial conduziu, depois contemporizou e fez um passe a rasgar para Sabitzer, que voltou a bater Bounou para dar outra força à vantagem da equipa de Erik Ten Hag.

Ainda na primeira parte, Bruno Fernandes, que estava em risco de suspensão, viu cartão amarelo aos 41 minutos e falha a segunda mão em Sevilha. O médio deslizou para tentar o corte de bola no remate de Gudelj, o esférico foi ao braço e Felix Zwayer amarelou o luso, que muito protestou a decisão.

Na segunda parte, o Sevilha melhorou, foi mais pressionante, mas mesmo assim foi o United a estar perto do 3-0. O lance de Antony à hora de jogo, perante Marcão, foi a melhor ocasião para tal, mas a bola bateu no ferro.

Já para lá do minuto 80, foi Malacia a estar perto do terceiro, mas tudo mudaria nos minutos finais.

O Sevilha, com estrela ou não, do seu estatuto de vencedor de seis Taça UEFA/Liga Europa, empatou o jogo. Mas com alguma sorte à mistura.

Aos 84 minutos, Jesús Navas cruzou junto à linha de fundo, na direita, após uma bola colocada na área, esta tocou em Malacia e traiu De Gea, que ainda tocou, mas não evitou o 2-1.

Já em tempo de compensação, no segundo de seis minutos dados, En Nesyri (carrasco de Portugal no Mundial 2022), cabeceou após um cruzamento da direita, a bola foi à cabeça de Maguire, mudou de trajetória e traiu De Gea, para o 2-2 final.

Pelo meio, o United, que já tinha tido a contrariedade Bruno, viu Lisandro Martínez sair com queixas e perdeu, por fim, uma vantagem preciosa, obrigando a equipa inglesa a vencer em Espanha se quiser evitar horas extra.