Depois de ter desperdiçado dois golos de vantagem na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, as "ofertas" do Manchester United continuaram no jogo da segunda mão.



Logo aos oito minutos, De Gea entregou em Maguire e pressionado, o inglês perdeu a bola, deixando En-Nesyri isolado. Na cara do guarda-redes espanhol, o internacional marroquino agradeceu a oferta e fez o 1-0.



