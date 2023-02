Viveu-se um momento inacreditável no jogo entre o PSV Eindhoven e o Sevilha, que o conjunto neerlandês venceu por 2-0.

Já nos descontos da partida, um adepto do PSV invadiu o campo e agrediu Dimitrovic, guarda-redes do Sevilha. O guardião conseguiu depois controlar o agressor, segurando-o até os seguranças surgirem em ação para o levar para fora do relvado.