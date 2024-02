O golo do futebolista português Rafael Leão no Milan-Rennes está entre os quatro nomeados para melhor da semana na Liga Europa, anunciou a UEFA.

Na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final, Leão fez o golo que fixou as contas do triunfo ante o Rennes, por 3-0.

Além de Leão, são candidatos a golo da semana Angelo Preciado (Sparta Praga), Mauro Icardi (Galatasaray) e Eguinaldo (Shakhtar Donetsk).