O AC Milan está bem encaminhado para alcançar os «oitavos» da Liga Europa, depois de triunfar, no San Siro, na noite desta quinta-feira, sobre o Rennes (3-0). Na primeira mão do play-off, e num encontro de sentido único, o médio Loftus-Cheek inaugurou o marcador, aos 32m, na sequência de um canto.

No segundo tempo, o internacional inglês bisou, aos 48m, desta feita assistido pelo dinamarquês Kjaer. Pouco depois, aos 53m, foi a vez de Rafael Leão se juntar à festa, desferindo um «míssil», depois do passe de Theo Hernández.

Este foi, apenas, o sexto golo de Leão na época, algo que não acontecia desde 10 de janeiro. Importa ressalvar, em todo o caso, que o internacional português leva sete assistências na Serie A, contribuindo, de forma consecutiva, para o triunfo sobre Nápoles e Frosinone.

Lens conteve Friburgo

Em França, o Lens não foi além de um nulo na receção ao Friburgo. Com o médio David Pereira da Costa, de 23 anos, entre os titulares, os franceses não desataram o nó na primeira parte, mas conseguiram suster o domínio germânico no segundo tempo. Aliás, ainda com o jovem internacional português em campo, o Lens inaugurou o marcador, num raro contra-ataque. Todavia, Haidara estava em fora de jogo.

De lembrar que David Pereira da Costa fez formação no Lens e, esta noite, foi substituído aos 73m.

A segunda mão está agendada para a próxima quinta-feira, 22 de fevereiro. Os vencedores desta eliminatória – onde competem Benfica, Sporting e Sp. Braga – poderão encontrar Liverpool, Bayer Leverkusen, West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Villarreal ou Slavia Praga.