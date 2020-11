Steven Gerrard, treinador do Rangers, em declarações aos jornalistas após o empate com o Benfica (3-3) no Estádio da Luz:

«Perdemos uma boa oportunidade de vencer e levar os três pontos. Começámos mal e fizemos um autogolo. O cartão vermelho do Benfica ajudou-nos. [Mas] Jogámos um bom futebol, estivemos a ganhar por 3-1 e empatar foi uma desilusão.

Gerimos mal o jogo: com 3-1, bastava mantermos as nossas posições e a posse de bola, mas acabámos por perder o controlo. A culpa é nossa. Demos dois golos e perdemos duas ou três oportunidades para passar de 3-1 para 4-1 ou 5-1. Merecemos o resultado, devíamos ter feito mais para vencer o Benfica.

Estivemos a perder 1-0 e, a partir do cartão vermelho, tivemos um futebol excelente e brilhante. Merecemos os três golos que marcámos. Era importante tomar as decisões certas, sermos mais agressivos quando perdíamos a bola, mas parabéns ao Benfica, é uma excelente equipa.»