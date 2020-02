O Rangers recuperou de dois golos de desvantagem e venceu o Sporting de Braga (3-2). O técnico dos protestantes considerou o jogo como «fantástico».



«Foi um jogo fantástico. Batemos uma equipa muito boa e perigosa. O Sp. Braga foi extraordinário em alguns momentos. Só estamos no intervalo da eliminatória, mas estou orgulhoso dos meus jogadores. A perderem por 2-0, mostraram empenho, carácter e um desejo enorme... foi incrível», elogiou o inglês, em conferência de imprensa.



O treinador do Rangers admitiu ainda que a sua equipa cometeu demasiados erros no primeiro tempo.



«Quando analisar o jogo vou perceber que cometemos alguns erros como equipa. A nossa estrutura não estava compacta, perdemos algumas bolas. Contra equipa desta qualidade e a este nível podemos ser castigados. O primeiro golo deles é muito bom e acabaram por ter sorte no lançamento que dá o 2-0. Mas o Sp. Braga mostrou qualidade», referiu.



Gerrard deixou ainda uma palavra a Hagi. O romeno jogou pela primeira vez no Ibrox e anotou dois golos.



«É um talento incrível. Estes grandes palcos são feitos para ele. Havia muita pressão sobre o Hagi por jogar pela primeira vez no Ibrox. Além de ter talento, ele é um lutador, não gosta nada de perder. O golo dele [1-2] permitiu-nos voltar ao jogo. Marcou com o seu pé esquerdo e até acho que esse é o seu pé mais fraco, mas não tenho a certeza. Tivemos sorte no terceiro golo, mas a sorte por vezes é merecida», concluiu.