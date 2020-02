De um lado a loucura e o caos do Rangers, do outro a qualidade e o cérebro do Sp. Braga. Os bracarenses tiveram o jogo praticamente na mão (0-2), mas deixaram-no fugir em 15 minutos eletrizantes e saíram de Glasgow derrotados por 3-2.



A equipa de Ruben Amorim encantou em alguns momentos. Foi superior durante uma hora, fez dois golos e ameaçou outros tantos. Houve recital minhoto, mas esfumou-se assim que Hagi reduziu para 2-1.



A entrada do Sp. Braga foi muito forte. Aos seis minutos, os portugueses já tinham ameaçado o golo por Bruno Viana (4m) e por Trincão (6m). Depois de duas soberanas ocasiões desperdiçadas na área, foi de longe que Fransérgio encontrou o caminho para o fundo da baliza de McGregor: uma bomba do capitão adiantou o bracarense.



Após um cabeceamento de Paulinho por cima do travessão, os protestantes melhoraram. Ainda que não tenham jogado mais que o adversário, o conjunto de Gerrard procurou sempre jogadas práticas e simples: bola para as costas da defesa rival à procura de Morelos, o melhor marcador da prova à entrada para esta fase.



Matheus impediu o empate ao colombiano em dois lances praticamente idênticos. Controlado o ímpeto escocês, o Sp. Braga agarrou-se às suas ideias e alcançou jogadas absolutamente deliciosas, capazes de levantar da cadeira ou do sofá a quem as viu. Ficou, inclusive, perto do 0-2 quando Trincão rematou pelo meio das pernas de um adversário bem perto do poste (40m).



A segunda parte começou com um pontapé sensacional de Fransérgio. O médio brasileiro, uma vez mais de meia-distância, levou a bola ao ferro da baliza de McGregor.



Pese embora a boa entrada minhota, o Rangers estava diferente. Os escoceses mostraram-se mais agressivos, capazes de roubar a bola à formação contrária e criaram mais perigo. Muito mais. Bruno Viana, por exemplo, cortou uma bola em cima da linha após Matheus ter defendido o desvio de Morelos (53m).



Volvidos três minutos, o Sp. Braga fez o 2-0. Abel Ruiz, em estreia absoluta, marcou um bom golo de fora da área. A jogada merece ser vista e revista: Sequeira fez o lançamento de linha lateral, Paulinho tocou de primeira, Trincão passou de calcanhar e o espanhol conduziu até ao remate certeiro.



O jogo parecia quase fechado. Porém, o Ibrox é o coração do Rangers. Levou a equipa para a frente e esta começou a acreditar. Ainda mais quando Hagi reduziu num pontapé de fora da área (67m). Nem dez minutos depois, Aribo driblou quatro jogadores do Sp. Braga e bateu Matheus, igualando a contenda.



O Sp. Braga evaporou-se, inexplicavelmente, depois de uma hora de qualidade na Escócia. Acabou, por isso, penalizada. Um livre de Hagi desviou na barreira e traiu Matheus. O Ibrox explodiu e os minhotos sofreram a primeira derrota na prova.



Ruben Amorim e companhia podem queixar-se de si próprios. Todavia, têm a possibilidade de chegar aos oitavos de final até pelo que se viu esta noite.



Football, bloody hell.