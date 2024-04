Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, após a eliminação nos quartos de final da Liga Europa. O Benfica perdeu por 1-0, o jogo acabou decidido nos penáltis e, no desempate, o Marselha venceu por 4-2:

«Penso que foi o jogo que esperávamos, o Marselha a tentar pôr-nos em pressão. Jogaram com muita intensidade, tivemos problemas na posse de bola, mas penso que eles não criaram grandes ocasiões. Na segunda parte, tivemos momentos para marcar o primeiro golo. Ajudaria. A dez minutos do fim, eles marcaram e a partir daí foi um jogo diferente. Fomos para prolongamento, aí tivemos melhores ocasiões para marcar o golo decisivo, mas não conseguimos e tivemos de ir a penáltis, perdemos e é muito dececionante.»

[Três desempates perdidos em penáltis com Schmidt, em duas épocas:] «É difícil dizer, faz parte do treino, temos bons marcadores, mas às vezes é assim, no futebol uma equipa tem de perder nos penáltis e se cometes um erro e os outros aproveitam a oportunidade...»

[Porque é que Arthur Cabral entrou tarde, aos 102 minutos:] «Porque penso que estávamos bem no jogo, fizemos duas mudanças antes, com o Kökcü e o João Mário [ndr: entraram aos 61 minutos, saindo Neres e Tengstedt]. Depois, com o Rafa como avançado, penso que nessa fase criámos momentos no ataque. Estávamos equilibrados, foi por isso que o utilizei um pouco mais tarde.»

[O que fazer no que resta da Liga:] «O resto da época é jogar cinco jogos de topo, estarmos prontos na segunda-feira com o Farense, para jogar um bom jogo.»