A Roma de José Mourinho foi até à Red Bull Arena, na Áustria, perder com o Salzburgo por 1-0 e está agora em desvantagem no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O nulo perdurou até aos 88 minutos, depois de um jogo com muita velocidade por parte dos austríacos, enquanto os italianos, bem à sua imagem, adotaram uma postura mais cautelosa, ainda que tenham criado as melhores oportunidades de golo.

O Salzburgo entrou melhor, com várias tentativas de remate, mas sem muita definição e sem perigo para Rui Patrício, novamente titular. A partir do primeiro quarto de hora, a Roma equilibrou e deu a primeira ameaça por Tammy Abraham, que atirou de cabeça para as mãos de Kohn (24m).

O inglês viria mesmo a travar novo duelo com o guarda-redes, aos 43 minutos, na melhor oportunidade de toda a primeira parte. Bryan Cristante, com um excelente passe longo, lançou a velocidade do companheiro, que driblou Pavlovic e ainda finalizou, mas Kohn voltou a levar a melhor.

Ao intervalo, Mourinho retirou Dybala, porém foram novamente os austríacos que tiveram um início prometedor e de mira apontada à área italiana.

Apesar disso, a Roma soube fechar os caminhos para a baliza e foi espreitando a possibilidade de contra-atacar. Ainda assim, foi através de bolas paradas que os giallorossi criaram mais problemas ao adversário.

Aos 73m, numa jogada que tinha ensaiado momentos antes, Cristante enviou a bola ao poste, na sequência de um cabeceamento após um pontapé de canto.

Foi dessa forma que a Roma voltou a criar perigo. Aos 81m, num canto cobrado para o segundo poste, Smalling cabeceou para a zona da confusão e Belotti rematou para uma excelente defesa de Kohn, com a bola ainda a bater na parte interior da barra, sem ultrapassar totalmente a linha de golo.

Apesar de as melhores oportunidades pertencerem ao conjunto italiano, o Salzburgo bateu-se de igual para igual e conseguiu mesmo colocar-se em vantagem na eliminatória. Pavlovic avançou no terreno, tirou o cruzamento para a área e Nicolas Capaldo apareceu nas costas de Nemanja Matic para cabecear para golo mesmo na reta final.

A segunda mão, no Olímpico, joga-se na próxima quinta-feira e o Salzburgo sabe que não poderá contar com Pavlovic, devido a acumulação de amarelos.