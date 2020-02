Bruno Lage convocou 20 jogadores para o jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, frente ao Shakhtar, 20h00, desta quinta-feira.

Svilar, no lugar de Zlobin, e David Tavares são as novidades nos eleitos de Bruno Lage.

De fora, por motivos físicos, estão os três nomes constantes no boletim clínico: André Almeida (lesão traumática no tornozelo direito), Gabriel (patologia ocular) e Jardel (rotura do ligamento lateral interno do joelho direito).

Convocados:

Guarda-Redes: Mile Svilar e Odysseas;

Defesas: Ferro, Rúben Dias, Nuno Tavares, Grimaldo e Tomás Tavares;

Médios: Julian Weigl, Taarabt, Samaris, David Tavares, Pizzi, Florentino, Rafa, Cervi e Chiquinho;

Avançados: Vinícius, Seferovic, Jota e Dyego Sousa.