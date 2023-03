O sorteio dos quartos de final da Liga Europa realiza-se nesta sexta-feira a partir das 12h00 na sede da UEFA em Nyon, Suíça.

Os jogos desta fase estão marcados para 13 de abril (1.ª mão) sendo que os jogos decisivos realizam-se a 20 de abril.

Neste sorteio, à semelhança do que acontecerá no sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões (que se realiza antes, pelas 11h00), ficará também definido o caminho rumo à final a 31 de maio em Budapeste, capital da Hungria. As meias-finais jogam-se a 11 e 18 de maio.

EQUIPAS JÁ APURADAS PARA OS QUARTOS DE FINAL: