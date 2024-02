Declarações do futebolista do Sp. Braga, Álvaro Djaló, à SportTV, após a eliminação no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, ante o Qarabag. A vitória por 3-2 em Baku, no prolongamento, não foi suficiente:

[Jogo:] «Depois da expulsão estivemos por cima do adversário, tentámos até ao final, fizemos o mais complicado e, numa bola parada, no último momento, fizeram uma jogada rápida e marcaram no último minuto. Infelizmente, nos detalhes, marcaram no último minuto.»

[No plano pessoal, o golo apontado:] «Ajuda-me muito mais. Quando se trabalha e as coisas não saem bem, é frustrante. Mas isto é o futebol, continuar a trabalhar.»

[Contribuição para a equipa nas provas europeias:] «Estou feliz por contribuir para a equipa. Agora, estou triste pela derrota.»