O treinador Artur Jorge assume o desconforto pelo facto de o Sp. Braga depender de terceiros para seguir para o ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol.

Depois de um bom início de grupo, com duas vitórias nas duas primeiras jornadas, os arsenalistas somaram depois duas derrotas e um empate, pelo que precisam de ganhar e esperar que os alemães não vençam em casa do Saint Gilloise.

Na antevisão da receção ao Malmo, nesta quinta-feira, na última jornada do grupo D, o treinador Artur Jorge disse que não esperava estar a fazer estas contas nesta altura.

«É algo desconfortável nesta posição, uma vez que vencer é a única solução que temos e, mesmo assim, pode não ser suficiente. Estamos dependentes de terceiros para conseguir o objetivo de passar à fase de grupos, mas estamos motivados e sabemos o que temos que fazer para vencer e ficaremos na expectativa do outro resultado.

De qualquer forma, já assegurámos a manutenção nas competições europeias, resta saber se na Liga Conferência Europa ou na Liga Europa», acrescentou.

O treinador defende que sempre disse que este era «um grupo muito equilibrado, com equipas de muita qualidade, em que as quatro equipas tinham o objetivo de passar».

O Sp. Braga, terceiro classificado do grupo D, com sete pontos, e Malmö, quarto e último, com zero, defrontam-se a partir das 20h de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo francês Ruddy Buquet.