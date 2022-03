Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-0) frente ao Mónaco no jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa:

«Esta vitória significa muito, o Sp. Braga tem uma aposta clara na formação e a equipa teve uma atitude competitiva fortíssima. Surpreendemos o adversário, fizemos uma primeira parte espetacular e na segunda parte o Mónaco demonstrou a sua competência, com jogadores de altíssimo nível. É uma excelente equipa. Isso dá mérito à nossa equipa, que soube defender bem na segunda parte, esperando o nosso momento para marcar o segundo golo. Tivemos a felicidade de fazer o segundo golo, mas antes podíamos ter marcado quatro ou cinco nas oportunidades que tivemos na primeira parte».

[Faltou ter equilíbrio para não permitir tantas oportunidade e marcar nas oportunidades que teve na primeira parte?] «Isso é entrar no nível da excelência. Não jogámos contra uma equipa qualquer, o Mónaco ainda não tinha perdido na Liga Europa. Somos a equipa que mais ataca na Liga Europa, e hoje reforçámos isso. Esse facto passou praticamente despercebido, deixem-me puxar a brasa à minha sardinha, devia ter sido mais valorizado isso. Esta vitória tem de ser muito valorizada, pela nossa atitude, pelo nosso comportamento coletivo com vários miúdos em campo. Conseguir isto contra uma equipa como o Monaco é extraordinário».

[O que pediu aos jogadores, para expor as debilidades defensivas do Mónaco?] «É mérito da preparação do jogo, da equipa técnica, mérito dos jogadores por interpretar o que pedimos. Fizemos o nosso trabalho. A ideias com este onze era desencaixar o adversário, se conseguíssemos isto dentro da nossa dinâmica o Mónaco ia ter problemas e podíamos ganhar o jogo. Disse isto antes do jogo convictamente. Nada está ganho, é a primeira parte de um jogo de 180 minutos e vamos ter um jogo difícil no Mónaco, temos consciência disse e estamos todos com os pés no chão».

[Mensagem de que não está decidido é importante num plantel jovem] «Não me escudo atrás da juventude. Temos é de valorizar os jogadores, tentar caminhar para que a equipa e os jogadores sejam cada vez melhores. Fala-se na irregularidade; qual é o clube que tem seis ou sete jogadores na equipa na Primeira Liga na casa dos dezanove anos? Estes miúdos estão a viver esta situação agora. Isto é tão natural que nem deveria ser questionado. O Ricardo Horta com dezoito anos não tinha a regularidade que tem agora».

[O treinador do Mónaco considerou o resultado demasiado pesado. Considera o resultado justo?] «Há sempre duas perspetivas. Entendo a situação do Mónaco, que fez uma boa segunda parte e tem uma equipa forte. Da nossa parte entendemos que o resultado é justo, porque fizemos uma primeira parte muito melhor e em função disso o resultado é justo».

[Tem dois golos de vantagem. Vai jogar à defesa na 2.ª mão?] «Nunca jogamos à defesa em estádio nenhum. Estamos aqui há quase dois anos, já fomos ganhar ao estádio do Porto, do Benfica e do Sporting. Para ir lá ganhar não fomos jogar à defesa, de certeza absoluta. Vamos respeitar o Mónaco e saber que temos uma missão difícil».