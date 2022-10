O Sporting de Braga joga a partir das 17h45 desta quinta-feira na Bélgica, ante o Union St. Gilloise, num jogo em que o treinador Artur Jorge pode repetir o onze da derrota ante o Desportivo de Chaves, mas no qual são muito mais prováveis os retoques nas opções titulares.

Depois da terceira derrota seguida entre todas as competições, o Sporting de Braga volta a contar neste encontro com Matheus e Fabiano, que voltam de castigo e deverão render Tiago Sá e Víctor Gómez, que foram titulares ante os flavienses, na noite de domingo.

Além disso, Al Musrati e Iuri Medeiros estão de volta às opções para o jogo da quarta jornada do grupo D da Liga Europa, no reencontro com uma equipa que venceu em Braga há uma semana, por 2-1, com reviravolta nos minutos finais.

O St. Gilloise é líder do grupo com nove pontos, seguido do Sporting de Braga com seis, do Union Berlim com três e do Malmo, ainda sem pontos.

O jogo entre belgas e portugueses tem arbitragem do azeri Aliyar Aghayev e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol. Veja, na galeria associada, o onze provável dos minhotos.