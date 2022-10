O árbitro azeri Aliyar Aghayev foi o designado para arbitrar o Union St. Gilloise-Sporting de Braga, da quarta jornada do grupo D da Liga Europa, confirmou na manhã desta terça-feira a UEFA.

Aghayev, de 34 anos, vai ter como assistentes os compatriotas Zeynal Zeynalov e Akif Amirali. O quarto árbitro também é do Azerbaijão: Elchin Masiyev. No vídeo-árbitro vai estar o turco Abdulkadir Bitigen, assistido pelo também turco Mete Kalkavan.

Esta é a segunda vez que Aghayev apita o Sp. Braga, depois do Konyaspor-Sp. Braga, da Liga Europa, em outubro de 2016. Em setembro de 2017, o azeri também apitou um V. Guimarães-Salzburgo, na Liga Europa.

O St. Gilloise-Sp. Braga joga-se no Den Dreef, em Leuven, a partir das 17h45 de quinta-feira. Os belgas lideram o grupo com nove pontos, seguidos do Sp. Braga com seis, Union Berlim com três e Malmo, ainda sem pontos.