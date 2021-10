Declarações do futebolista do Sp. Braga, Nuno Sequeira, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Ludogorets, na Liga Europa:

«Penso que é um resultado inteiramente justo. Acho que acaba até por ser escasso. Entrámos muito bem no jogo. Conseguimos fazer o golo e, depois, houve uma reação por parte deles. Normal, um campo difícil, mas penso que tivemos sempre o jogo controlado e podíamos ter feito mais golos.»

[Próximos jogos, já com o Gil Vicente na Liga:] «É um jogo muito importante. Sabemos da nossa ambição no campeonato, não estamos no lugar que desejamos e temos de, rapidamente, recuperar esse lugar, onde merecemos estar.»