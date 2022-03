A comitiva do Sp. Braga para o duelo com o Mónaco integra 11 jogadores da formação arsenalista.

Carlos Carvalhal chamou 24 jogadores para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, na quinta-feira, numa lista que vinca a aposta na academia e com dois nomes que se destacam, Berna e Dinis Pinto.

Berna, médio de 19 anos, já integrou anteriores convocatórias da equipa A, mas ainda não se estreou a jogar.

Já o defesa direito Dinis Pinto, de 21 anos, costuma alinhar na equipa B, embora já tenha some um jogo na formação principal dos minhotos.

Esta quarta-feira, o Sp. Braga realiza o habitual treino no recinto do adversário, pelas 17h45. No dia seguinte, a equipa portuguesa joga no Estádio Luís II, no principado do Mónaco, à mesma hora.

Recorde-se que os bracarenses levam vantagem na eliminatória, depois do 2-0 conseguido em Braga, com golos de Abel Ruiz e Vítor Oliveira.

Os convocados do Sp. Braga:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

Defesas: Yan Couto, David Carmo, Tormena, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Fabiano, Bruno Rodrigues, Buta e Dinis Pinto.

Médios: Castro, Lucas Mineiro, André Horta, Al Musrati, Berna e Moura.

Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Vítor Oliveira, Rodrigo Gomes e Falé.