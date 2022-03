A quatro dias de receber o Sp. Braga para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, o Mónaco perdeu em casa do Estrasburgo por 1-0.

Gelson Martins foi titular numa equipa que se apresentou com cinco alterações relativamente ao onze que perdeu em Braga na quinta-feira, num jogo que foi resolvido com um golo de Djiku, aos 23m.

Já o Angers, do internacional sub-21 português Pereira-Lage, perdeu com o Reims em casa por 1-0, com o golo a ser apontado por Flips aos 24m.

Também na tarde deste domingo, o Lens, com David Costa a entrar ao intervalo, empatou 0-0 em casa do Metz, enquanto o Lorient venceu por 2-0 em casa do Clermont Foot.