Cinco golos, duas expulsões e um jogo eletrizante. O Spartak Moscovo aplicou a primeira derrota da época ao Nápoles, no Diego Maradona, e somou o primeiro triunfo no grupo C da Liga Europa.



Com Mário Rui de início, os napolitanos abriram o marcador aos... 11 segundos. Apenas o guarda-redes da equipa russa tocou na bola antes da finalização certeira de Elmas. O jogo estava totalmente controlado pela equipa de Spalletti até que Mário Rui viu cartão vermelho direto aos 29 minutos.



O emblema russo aproveitou e colocou o adversário em dificuldades. No último minuto da primeira parte, o árbitro marcou penálti para o Spartak, mas acabou por anular o lance após rever as imagens no monitor.



O Nápoles introduziu Anguissa e Osimhen para a segunda parte, mas foi a formação moscovita quem igualou a contenda por Quincy Promes. Após o golo Rui Vitória lançou Ignatov e a substituição resultou na perfeição. O russo consumou a reviravolta russa aos 81 minutos com um pontapé certeiro da entrada da área.



Em cima do minuto 90 Quincy Promes bisou e fez o 1-3. O jogo parecia ganho, mas o Spartak não se livrou de uma pressão nos minutos finais depois de Osimhen ter encurtado distâncias. Ainda assim, o triunfo não escapou a Rui Vitória.



No outro jogo deste grupo, André Martins e Josué foram titulares no triunfo do Legia contra o Leicester (sem Ricardo).



O único golo da partida foi anotado por Emreli a passe de Josué. O médio formado no FC Porto saiu aos 83 minutos e deu o lugar a Rafael Lopes enquanto Yuri Ribeiro ficou no banco o jogo todo.