Os sorteios da Liga Europa e da Liga Conferência vão realizar-se esta sexta-feira, no Fórum Grimaldi, no Mónaco.



O primeiro, do qual faz parte do Sporting, tem início marcado para as 12h00. Os leões estão, lembre-se, inseridos no pote 2. Hora e meia depois, realiza-se o sorteio da Liga Conferência, prova que não vai ter a presença de equipas portuguesas.



ACOMPANHE OS SORTEIOS AQUI