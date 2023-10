Viktor Gyökeres, jogador do Sporting, em declarações na flash interview à Sport Tv, após a derrota por 2-1 na receção à Atalanta, na segunda jornada do Grupo D da Liga Europa:

«[Marcou mais um golo, mas não foi suficiente] Sabíamos como iam jogar, jogaram exatamente como pensámos. Eles correram muito nas nossas costas de todas as posições, devíamos ter acompanhado melhor os jogadores e fazer melhor no lado físico do jogo. Especialmente na primeira parte, porque acho que fomos melhores na segunda. Foi um jogo difícil, eles pareceram melhores do que nós.

[Foi difícil perceber a forma como a Atalanta joga?] Não foi uma surpresa. Podes falar de tudo sobre como jogam, mas vai ser sempre difícil no relvado contra boas equipas. Podíamos ter feito um trabalho melhor. Foi por isso que perdemos.

[O que disse Amorim ao intervalo?] Isso fica no balneário. Mas estivemos melhor na segunda parte, tivemos boas oportunidades logo a seguir ao 2-1. Podíamos ter feito o 2-2, mas não fizemos.

[Sporting ainda pode acabar em primeiro?] Sim. Ainda só jogámos dois de seis jogos. Vamos jogar de novo com a Atalanta e com as outras equipas do grupo. Claro que conseguimos.»