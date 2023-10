O árbitro grego Anastasios Papapetrou é o nomeado pela UEFA para dirigir na próxima quinta-feira o Rakow-Sporting, da 3.ª jornada do grupo D da Liga Europa.

Papapetreou terá como assistentes Tryfon Petropoulos e Iordanis Aptosoglou e como quarto árbitro Andreas Gamaris como 4.º árbitro. O VAR será Angelos Evangelou, auxiliado por Aristotelis Diamantopoulos numa equipa de arbitragem totalmente composta por gregos.

O Sporting é segundo classificado do Grupo D, com 3 pontos, tantos quantos o Sturm Graz, e atrás da Atalanta, que lidera com 6. O Rakow ocupa o último lugar e ainda não somou qualquer ponto.

A equipa de Ruben Amorim joga na Polónia na quinta-feira, às 17h45 num jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.