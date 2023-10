Cedido pelo Sporting ao Leicester, Fatawu estreou-se a marcar pelos foxes no último sábado, na vitória no terreno do Swansea (3-1), e foi nomeado para a equipa da semana do Championship, o segundo escalão inglês.

O internacional ganês, de 19 anos, soma nove jogos esta temporada, nos quais apontou um golo e uma assistência.

O Leicester, onde também alinha o português Ricardo Pereira, lidera o Championship e, de acordo com a imprensa inglesa, terá de pagar 17 milhões de euros pelo passe de Fatawu, em caso de subida à Premier League.