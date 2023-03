Já são conhecidas as datas e as horas dos jogos do Sporting com a Juventus, relativos aos quartos de final da Liga Europa que estão marcados para o próximo mês de abril.

Assim, a equipa de Ruben Amorim visita primeiro Turim, a 13 de abril, num jogo que está marcado para as 21h00 de Itália, menos uma hora em Lisboa.

Uma semana depois, no dia 20 de abril, o mesmo horário para a receção à equipa italiana em Alvalade, com o jogo da segunda mão também marcado para as 20 horas portuguesas.