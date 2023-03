A Juventus vai defrontar o Sporting nos quartos de final da Liga Europa, assim ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, em Nyon, Suíça. O diretor de coordenação das equipas da Vecchia Signora, Gianluca Pessotto, deixou elogios aos leões, alertando para o resultado que estes conseguiram contra o Arsenal, em pleno Emirates.



«O sorteio é um desafio tanto para o Sporting, que é uma equipa jovem e boa, como para a fase seguinte se formos bons o suficiente para passar. Os quartos de final vão ser difíceis. O nosso adversário é forte e provou-o contra o Arsenal, uma das equipas favoritas. Eles também não estiveram bem na fase de grupos da Champions e vão querer passar tal como nós. No entanto, somos a Juventus, sabemos qual é a nossa tarefa e acredito que nenhuma equipa fique feliz por jogar conta nós. Precisamos de estar prontos para o que vai acontecer», referiu, citado pelo site do clube transalpino.



O dirigente dos bianconeri traçou a Liga Europa e a Taça de Itália como objetivos para o que resta da época. A segunda competição de clubes da UEFA é, neste momento, o caminho mais viável para a Juve assegurar presença na Champions da próxima época, uma vez que o clube está muito atrasado na luta pelo top-4 da Serie A em virtude da penalização de 15 pontos a que foi sujeito por suspeitas de irregularidades financeiras.



«Estamos confiantes e queremos chegar aos jogos decisivos com a equipa completa para sermos o mais competitivo possível tanto na Liga Europa como na Taça de Itália. Nunca tivemos a equipa na máxima força e esperamos que isso possa acontecer nesta reta final da temporada. Os melhores jogadores ajudam não só no campo, mas também são importantes para que os outros sintam a importância das competições», acrescentou ainda.