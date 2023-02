Entre os oito possíveis adversários no sorteio da Liga Europa, o Sporting ficou com o adversário teoricamente mais difícil.

A equipa de Ruben Amorim vai defrontar o Arsenal, o líder da poderosa Premier League. A transformação promovida por Mikel Arteta tem sido impressionante, até pela juventude do plantel, e os «gunners» ameaçam o favoritismo do Manchester City, na «pole position» de uma corrida que não ganham desde 2004.

Nesta altura a equipa inglesa tem apenas um português no plantel, o ex-portista Fábio Vieira, sendo que Cédric Soares foi emprestado ao Fulham no mercado de inverno.

Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Granit Xhaka, Thomas Partey, Jorginho e Zinchenko são algumas das figuras atuais do Arsenal.

Nem o histórico ajuda

Esta não será a primeira vez que Sporting e Arsenal medem forças. Aliás, nem será a primeira vez que se defrontam na Liga Europa.

Partilharam o Grupo E da edição 2018/19, com vitória dos «gunners» em Alvalade (golo de Welbeck), com José Peseiro a comandar os leões, para depois registar-se um nulo em Londres, com Tiago Fernandes no banco leonino.

Ambas as equipas seguiram em frente, na altura, mas a equipa portuguesa foi eliminada pelo Villarreal nos 16-avos, enquanto que os «gunners» só pararam na final, perdida para o rival Chelsea.

Arsenal e Sporting já se tinham defrontado anteriormente, na segunda eliminatória da edição 1969/70 da Taça das Cidades com Feira.

Após um nulo em Alvalade, o Sporting, então orientado por Fernando Vaz, foi derrotado em Londres por 3-0.

E, também neste caso, o Arsenal só parou na final: bateu o Anderlecht e conquistou o troféu.

Resumindo, o Sporting nunca ganhou ao Arsenal (dois empates e duas derrotas, zero golos marcados), e sempre que se cruzou com a equipa leonina, a formação inglesa foi à final dessa prova.