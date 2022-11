Depois de ter defrontado o Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Midtjylland terá novamente uma equipa portuguesa pela frente esta temporada, desta vez, o Sporting.

Após sorteio desta quinta-feira, o diretor desportivo dos dinamarqueses, Svend Graversen, elogiou o mérito desportivo dos leões e considerou que terão «tarefa difícil” no play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.

«O Sporting tem muitos e grandes méritos europeus, sem dúvida que será uma tarefa difícil. Estamos ansiosos e vai ser incrível», afirmou Graversen, em declarações ao site oficial do clube.

O dirigente de 50 anos lembrou a formação de Alvalade ocupa o 33.º lugar do ranking da UEFA, salientando que se trata de uma «equipa de qualidade que tem estado na Liga Europa e na Liga dos Campeões» durante muitos anos.

«No entanto, seria sempre assim, fosse qual fosse o resultado do sorteio, por isso vai ser uma tarefa incrivelmente entusiasmante», referiu.

Svend Graversen recordou também os confrontos mais recentes contra equipas portuguesas, incluindo o Benfica, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões desta época, que considerou o «número um de Portugal».

«No ano passado, defrontámos uma boa equipa do [Sporting de] Braga, enquanto este ano temos de admitir que não tivemos hipóteses com o Benfica, mas isso tem acontecido com a maior parte dos clubes», concluiu.

Os dinamarqueses defrontado regularmente as equipas portuguesas neste século, não tendo um saldo positivo, com apenas uma vitória e um empate em oito encontros.

O Sporting foi mesmo o primeiro a deixar para trás o adversário que enfrenta, agora, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, vencendo por 3-0 na Dinamarca e por 3-2 em Alvalade na primeira eliminatória da Taça UEFA em 2001/02.