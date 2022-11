Moreno, treinado do V. Guimarães, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (0-3), no Estádio de Alvalade, em jogo da 12.ª jornada da Liga:

A expulsão foi determinante na sua análise ao jogo?

- Claramente que condicionou. Até esse momento o jogo estava com a gente tinha perspetivado. O Sporting com mais bola, nós a tentar sair a conseguir alguns cantos. Nem tivemos tempo para ajustar a equipa, a equipa nunca se conseguiu ajustar ao jogo. O Sporting fez o primeiro golo, fez o segundo, depois é difícil entrar no jogo A mensagem que passámos ao intervalo foi para não nos desequilibrarmos, para não permitimos que o jogo descambasse. O Sporting ainda fez um golo, o Ruben, inteligente como é, tirou o Morita que, se calhar, podia ter saído mais cedo, O jogo nada teve a ver com o árbitro, a vitória é justa. Perdemos três pontos, agora é recuperar a equipa para quarta-feira.

O Vitória vinha de uma boa série de resultados, o que disse aos jogadores?

- O que disse no final do jogo no balneário foi que hoje senti mais orgulho nos homens que tenho para treinar do que tive depois da vitória sobre o Famalicão. Era difícil depois do minuto vinte estar no campo. Conseguiram segurar o jogo, não ficaram completamente desequilibrados, percebemos a a época que estamos a fazer, foi só uma derrota, não mais do que isso.

O Vitória não devia yer baixado mais as linhas?

Não, isso tem muito a ver com o que é o nosso jogo. Perdemos os três pontos, mas nunca deixámos de ser nós. Houve muito mérito do Sporting, em espaços curtos, conseguem ter homens a procurar a bola. A nossa equipa não se desequilibrou, cometemos erros, mas isso também é resultado deste início de época, faz parte da aprendizagem. Mesmo com dez não deixamos de ter bola. Fizemos aquilo que queríamos, tenho de elogiar os meus atletas porque é difícil estar dentro do campo, mas eles fizeram-no bem.

O que retira de positivo deste jogo?

- Em todo os jogos retiramos coisas para o futuro, fazemos sempre uma avaliação do que fazemos bem e menos bem. Que sirva de aprendizagem. Vou repetir o que já disse, tudo isto é novidade para mim e para os meus atletas. Não tenho dúvidas que isto nos faz crescer. Houve erros que cometemos hoje e que não vamos voltar a cometar. Valorizo muito a postura que os jogadores tiveram dentro o campo.

O que vai dizer aos jogadores amanhã?

- O discurso vai ser o mesmo, vou-lhes dizer que tenho um orgulho enorme no grupo de trabalho.

Apoio dos adeptos?

- Os nossos adeptos têm sido fantásticos, pela compreensão, pelo apoio, pela ajuda que nos têm dado. No jogo com o Benfica em casa, com o Paços em casa, conseguimos esses pontos pelo apoio que eles nos deram nas bancadas. Não quero ser um treinador puxa-saco, mas eles têm sido fantásticos, compreendem o que é o momento do clube. Isto é suportado com vitórias, hoje não conseguimos, porque o Sporting foi melhor do que nós. Agora é descansar e preparar o jogo de quarta-feira.

Morita devia ter sido expulso?

- Não quero entrar por aí porque podem estar a pensar que estou a pôr em causa o resultado por causa desse lance. O Sporting ganhou e ganhou bem e não foi pelo árbitro. Mesmo que depois do Afonso Freitas o Morita também fosse expulso, o jogo seria diferente, mas não quero entrar por aí.