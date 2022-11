Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, depois do triunfo sobre o V. Guimarães (3-0), em jogo da 12.ª jornada da Liga:

Gostou da atitude dos jogadores?

Sim, vínhamos de um momento difícil, também entrámos bem, não deixámos o Vitória sair, tivemos oportunidades, mas não fizemos golos. Depois o Vitória ficou reduzido a dez, criámos o primeiro golo e equipa ganhou ainda mais confiança. Tivemos mais situações, fomos acutilantes, fizemos mais golos. Deixámos três defesas declarados, com os extremos por fora, num claro sinal para eles procurarem golos e ganharem confiança. Foi uma vitória justa, três pontos e há que realçar que não sofremos golos. Nos outros jogos também não permitimos muitas oportunidades, mas o adversário marcou sempre um golo.

O Sporting não mostrou ansiedade, apesar dos últimos resultados…

- Mesmo contra onze, entrámos bem, muito pressionantes, criámos algumas ocasiões antes do Vitória ficar reduzido a dez. Desde o início não se sentiu ansiedade no estádio, sentiu-se apoio. Vínhamos de uma derrota difícil na Liga dos Campeões, mas nem parecia que estávamos no sexto lugar. Eles sentiram o momento da equipa, os jogadores sentem tudo e eu próprio senti no inicio do jogo que não havia ansiedade nas bancadas. O momento não foi ultrapassado, fora apenas três pontos, mas não vejo diferenças para as entradas nos jogos com o Chaves ou com o Arouca.

Mensagem do treinador foi diferente?

- A mensagem é sempre a mesma. A forma como entrámos com o Arouca foi igual, foi talvez o jogo em que tivemos mais ocasiões para marcar golos. Desta vez conseguimos marcar, não deixámos o Vitória sair, fomos bons no um contra um por fora e por dentro. Marcámos golos, mas continuámos concentrados, tornámos o jogo mais fácil. A mensagem foi a mesma.