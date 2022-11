Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, depois do triunfo sobre o V. Guimarães (3-0), em jogo da 12.ª jornada da Liga:

Apoio dos adeptos desde o início do jogo?

- Quanto ao apoio, precisamos de toda a gente. É importante remarmos todos para o mesmo lado. Sei que há um assunto delicado, mas precisamos de todos, Juve Leo incluída. Já falei com o presidente, sei que é um assunto delicado, mas precisamos de todos. Agradeço o apoio, mas o mais importante é remarmos todos para o mesmo lado.

Regresso às vitórias é importante?

- Importantíssimo. É sempre importante vencer, toda a gente queria ganhar o jogo, mas, volto a dizer, não muda nada. Já tivemos vitórias destas no campeonato, esta tem de ser a nossa realidade, ganhar jogos. Portanto, hoje não muda nada, é uma vitória. Temos de seguir e ter uma segunda vitória consecutiva.

O Sporting estava há dez jogos a sofrer golos, mas hoje ficou em branco…

- O dado é positivo. É um bocadinho a nossa imagem nos últimos dois anos. Nos outros jogos, as oportunidades não foram muitas para os adversários, mas temos sofrido sempre um golo. É um dado importante, vale o que vale, é só um jogo, mas basta um golo para não levarmos os três pontos.

Entrada de Rochinha ao intervalo foi para gerir Morita?

- Sabíamos que o bloco ia fica mais baixo com o Arthur por fora. Além disso também conhece os ex-colegas, é sempre um fator de motivação. O Morita também tinha amarelo. Foi uma gestão do momento, correu tudo muito bem.

É este o Sporting que pretende, pensa que ainda à margem de progressão?

- Esta equipa tem muito potencial para melhorar, há jogadores que ainda estão verdes, mas que fazem parte deste projeto.