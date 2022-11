Figura: Edwards salta no banco e está nos três golos

O inglês parecia ter ficado para segundo plano neste jogo, uma vez que começou sentado no banco de suplentes, mas acabou por levantar-se, logo depois do Vitória ficar reduzido a dez, e acabou por ser figura de destaque neste jogo, com influência determinante no resultado. Mal entrou, foi para a área e foi atingido por uma bola que vinha da cabeça de Pedro Porro e acabou por ser feliz, no lance que acabou por resultar no primeiro golo. Logo a seguir fez a assistência para Morita assinar o segundo e, a abrir a segunda parte, marcou ele próprio o terceiro, com alguma felicidade, mais uma vez, com a bola a sofrer um desvio e a trair Bruno Varela. O inglês não festejou, mas a verdade é que este foi o golo mais festejado pelos adeptos nas bancadas.

Momento: expulsão de Afonso Freitas

Minuto 26. Afonso Freitas, que já tinha um cartão amarelo, fez uma entrada imprudente sobre Gonçalo Inácio, viu o segundo amarelo e foi expulso. O Sporting já estava claramente por cima do jogo, mas foi em vantagem numérica que acabou por desbloquear o marcador, diante de uma Vitória que nunca mais se conseguiu equilibrar no jogo.

Outros destaques:

Pedro Porro

Grande jogo do lateral espanhol, sempre a dar profundidade à equipa, com constantes investidas pelo corredor direito, com cruzamentos atrás de cruzamentos. Está na origem do primeiro golo, com uma cabeçada que ainda sofreu um desvio no corpo de Edwards. O espanhol nem festejou, foi buscar a bola ao fundo da baliza e levou-a de imediato até ao centro do relvado. Depois está também na origem do segundo. Mas a exibição do lateral não se limitou aos golos, o espanhol não se cansou de correr até ceder o lugar a Trincão.

Morita

O japonês regressou de lesão, jogou apenas 45 minutos, mas deixou o seu talento bem marcado em Alvalade, com uma grande exibição. Amorim tinha antecipado o regresso de Morita, dizendo que era um jogador que fazia falta à equipa e o jogador fez questão de reforçar as palavras do treinador. Encheu o campo ao lado de Ugarte e coroou a exibição, com o segundo golo, surgindo nas costas de André Amaro para acorrer a um passe de Edwards. Morita acabou por sair ao intervalo, mas deixou a sua marca bem vincada no jogo.

Bamba

O central italiano foi o melhor jogador do Vitória em campo, anulando muitos lances que evitaram um resultado bem mais dilatado dos leões.