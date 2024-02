A UEFA acaba de confirmar que a receção do Sporting a Atalanta será no dia 6 de março, uma quarta-feira, em vez do dia 5, como chegou a estar marcado, logo após o sorteio realizado esta sexta-feira em Nyon.

O organismo que gere o futebol europeu confirmou a atualização do calendário da Liga Europa poucos minutos depois da Liga portuguesa também ter confirmado o calendário da 24.ª jornada da Liga, confirmando a receção dos leões ao Farense para domingo (18h00), dia 3.

Assim, a equipa de Ruben Amorim, depois do jogo da Liga com os algarvios, terá, assim, três dias de recuperação para o primeiro embate com os italianos na Liga Europa que, agora, está marcado para as 17h45 do dia 6 de março.

Os restantes jogos da Liga Europa serão todos no dia 7 de março, uma quinta-feira, como é habitual, apenas o jogo do Sporting tinha sido antecipado, inicialmente, uma vez que o Benfica joga no mesmo dia e o regulamento da UEFA não permite jogos com equipas da mesma cidade no mesmo dia.

Desta feita, o Sporting recebe o Farense no mesmo domingo em que o FC Porto recebe o Benfica no Dragão, mas depois joga um dia mais cedo do que o clube da Luz para a Liga Europa.