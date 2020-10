O treinador do Standard Liège, Philippe Montanier, destacou a «cultura e os estilos de futebol» diferentes que se vão cruzar no grupo D da Liga Europa, no qual as belgas vão defrontar Benfica, Rangers e Lech Poznan.



«É um grupo com grandes equipas. Já sabíamos que não seria um sorteio favorável, mas, por outro lado, será uma boa experiência futebolística. Vamos encontrar o Benfica e acredito que seja especial para o Michel [Preud'Homme]», afirmou o técnico, recordando a passagem do antigo guarda-redes belga e atual membro da direção do clube pela Luz.

Montanier comentava assim o sorteio da prova, que colocou o Standard no grupo D, juntamente com as águias.

«É um grupo que mistura várias culturas e diferentes estilos de futebol. O Benfica tem um tipo de futebol latino, enquanto o Rangers tem um estilo britânico. Já tive oportunidade de ver jogos no Estádio da Luz e também assisti a um dérbi entre Rangers e Celtic. Depois, há os polacos do Lech Poznan, que representa o futebol de leste», analisou.

O treinador do conjunto belga considerou que a participação na Liga Europa será «enriquecedora» e congratulou-se pelo facto de os belgas não terem de enfrentar «longas deslocações».

A fase de grupos realiza-se em 22 de outubro (primeira jornada), 29 de outubro (segunda), 05 de novembro (terceira), 26 de novembro (quarta), 03 de dezembro (quinta) e 10 de dezembro (sexta e última).