O Tottenham foi eliminado da Liga Europa pelo Dínamo de Zagreb e Hugo Lloris juntou-se às críticas de Mourinho à equipa dos Spurs.

«Estamos todos mais do que desiludidos. Foi uma desgraça. Espero que toda a gente no balneário se sinta responsável por esta situação porque foi uma desgraça. O que é que eu posso dizer mais? O sabor da derrota desta noite é doloroso e somos todos responsáveis por isso», disse o guardião francês aos jornalistas.

«Somos um clube com muitas ambições, mas a equipa neste momento é reflexo do que se está a passar no clube. Faltam-nos a coisas básicas. Mentalmente devíamos ser mais fortes, mais competitivos, e não senti isso em campo hoje», apontou Lloris.

«A este nível, quando não estás pronto, pagas de imediato, independentemente de quem for o adversário. Há qualidade em todo o lado nas competições europeias e quando não respeitas o adversário tens uma punição. E foi o que aconteceu hoje», acrescentou.

«Total mérito para o nosso adversário porque jogaram o jogo com total fé. A culpa é nossa, da equipa e do clube», disse ainda.

Questionado sobre a que se referia quando falava sobre o que se passa dentro do clube, Lloris afirmou: «Não tenho de ir mais longe. A forma como jogámos não foi suficiente. Uma coisa é estar em frente a uma câmara e dizer que és ambicioso, outra coisa é mostrares isso todos os dias: nos treinos e nos jogos. Não te podes ir abaixo, quer jogues ou não. Seja qual for a decisão do treinador tens de ajudar a equipa, se só vais fazer isso quando és titular, a equipa paga por isso. Acho que o que aconteceu hoje foi consequência disso.»

«Tivemos bons momentos no passado porque confiávamos na união da equipa, hoje não sei, não tenho a certeza sobre disso», frisou.

«A mensagem do treinador foi clara: marcar um golo e atacar desde início. Aconteceu tudo ao contrário. Eles começaram a acreditar novamente… Quando não matas o adversário, a qualquer momento eles vão marcar e o jogo está aberto de novo. Nunca sentimos que o jogo estava controlado, que estávamos a dominar. Longe disso», explicou Lloris.

«Quando percebemos que estávamos com problemas, já era tarde demais.»