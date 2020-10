José Mourinho assumiu a responsabilidade da derrota do Tottenham em Atuérpia (0-1), na fase de grupos da Liga Europa, mas também reconheceu mérito à equipa belga. Apesar de desiludido, o treinador português espera agora que os seus jogadores reajam frente ao Brighton, na Premier League, num jogo «bem mais difícil» na avaliação do técnico dos Spurs.

«Só nos podemos culpar a nós próprios e ao adversário. Prefiro elogiar o adversário porque fez um jogo magnífico do que culpar-nos a nós próprios porque fizemos um jogo horrível. Tenho de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tenho que os elogiar a eles porque jogaram no seu nível máximo e tenho de apontar o dedo a nós próprios porque fomos fracos», começou por referir logo após o final do jogo.

Uma derrota inesperada, tendo em que conta que o Tottenham vinha de uma sequência de dez jogos sem derrotas e com as exibições em crescendo. «Sim, a exibição foi fraca, o resultado é fraco, não há mais nada que queira dizer. Se tiverem de culpar alguém, culpem-me a mim porque sou o chefe, a responsabilidade de quem joga é minha. Tenho de confessar que o jogo confirmou-me algumas coisas e levantou alguns pontos de interrogação que me vão ajudar nas decisões futuras. Aprendo todos os dias», destacou.

Um jogo em que Mourinho poupou alguns habituais titulares, tendo em conta que o Tottenham volta já a jogar no domingo frente ao Brighton. «O Brighton é muito melhor do que o Antuérpia. Ponto final, nem há ponto de comparação. Espero que os meus jogadores se sintam feridos com este resultado e reajam de forma a conseguirmos os três pontos, mas vai ser um jogo bem mais difícil», referiu ainda.