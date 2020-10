José Mourinho deixou a artilharia no banco e o Tottenham perdeu em Antuérpia por 0-1 em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. A equipa belga lidera agora o Grupo J, com seis pontos, à frente dos Spurs e dos austríacos do LASK que, também esta quinta-feira, bateram o Ludogorets por 4-3.

Numa altura em que o calendário começa a apertar, o treinador português procurou gerir o plantel, deixando Heung Min Son e Harry Kane no banco para apostar num ataque remodelado, com Gareh Bale a estrear-se como titular e Vinicius como principal referência do ataque dos Spurs.

O Antuérpia, atual líder da liga belga, entrou em campo com o onze mais forte e tirou proveito da falta de entrosamento do rival para impor o seu futebol e chegar à vantagem, aos 29 minutos. Mbokani surpreendeu Davies, roubou-lhe uma bola e cruzou para uma potente finalização de Rafaelov.

O Tottenham procurou reagir, mas a verdade é que o quarteto da frente que, além de Bale e Vinicius, contava com Bergwijn e Dele Ali, não funcionava de todo. A equipa londrina foi inofensiva até ao intervalo e obrigou José Mourinho a rever o plano inicial.

Logo a abrir a segunda parte, o treinador português promoveu quatro alterações, lançando de uma assentada Hoejbjerg, Erik Lamela, Lucas Moura e Heung-Min Son. Mais alguns minutos, e o treinador também prescindiu de Gareth Bale para reconstruir definitivamente o ataque habitual com Harry Kane. O Tottenham melhorou a olhos vistos, mas tinha pela frente um Antuérpia com uma confiança reforçada por uma sequência de cinco vitórias consecutivas em todas as competições.

Os Spurs ainda montaram o cerco à grande área do Antuérpia, mas não conseguiram construir oportunidades para anular a desvantagem. O Antuérpia esteve até mais perto de ampliar a vantagem, já com Aurélio Buta em campo [entrou aos 58 minutos], com destaque para uma transição rápida, com Jukleroed, em excelente posição, a atirar por cima.

O Tottenham até esteve perto e empatar, nos instantes finais do jogo, mas a verdade é que a vitória assente perfeitamente à equipa belga.

No outro jogo do grupo, o LASK, carrasco do Sporting nesta competição, ultrapassou os búlgaros do Ludogorets com uma vitória por 4-3. Os austríacos estiveram a vencer por 4-1, mas acabaram a tremer depois da expulsão de Lukas Grgic.

Filipovic (2m), Gruber (12m), Raguz (35m) e Balic (56m) marcaram pelos austríacos, enquanto Elvis Manu (15, 62 e 74m), com um hat-trick, marcou todos os golos da equipa búlgara, o últimos dos quais na conversão de uma grande penalidade.

Classificação do Grupo J: Antuérpia, 6 pontos; Tottenham e LASK, 3; Ludogorets, 0.